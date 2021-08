Si perdono durante un'escursione: in salvo gruppo di riminesi

Cronaca

| 06:50 - 30 Agosto 2021

I tecnici della stazione Monte Falco del Soccorso Alpino Emilia Romagna sono intervenuti domenica pomeriggio per una comitiva in difficoltà nei boschi nelle vicinanze della diga di Ridracoli, in territorio del comune di Santa Sofia. Un gruppo di diciotto escursionisti provenienti da Rimini, Longiano e Bellaria, si è inoltrato lungo un sentiero tracciato abusivamente, che ha fatto perdere loro l'orientamento, facendo partire i soccorsi. Il gruppo si è diviso dopo poco: una parte è riuscita a rientrare nelle vicinanze della diga, mentre un altro ha incrociato i soccorritori che salivano. Questo gruppo è stato accompagnato da due soccorritori verso valle, mentre altri tecnici del Soccorso Alpino hanno proseguito la salita per individuare un terzo gruppo di sei persone, tra cui due minorenni. I tecnici del Saer hanno predisposto una corda di sicurezza per agevolare alcuni tratti particolarmente ripidi, e quindi hanno accompagnato tutti gli escursionisti alla diga, senza nessun problema sanitario.