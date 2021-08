Rimini Calcio, solo 0-0 contro la Nazionale di San Marino

Sport

Rimini

| 20:28 - 29 Agosto 2021

Kevin Haveri in azione (foto).



Davanti a circa 150 tifosi di cui una dozzina in Curva Est (notato in tribuna centrale il candidato sindaco del centrodestra Enzo Ceccarelli), il Rimini in maglia verde acqua marina non va oltre lo 0-0 contro la Nazionale di San Marino mostrando limiti in zona gol.

Nel primo tempo mister Gaburro ha schierato la squadra verosimilmente titolare con il solito modulo 4-3-3. Il Rimini ha fatto la partita costringendo a lungo l’avversario nella propria metà campo, cercando il fraseggio e di migliorare l’affiatamento tra i reparti, tuttavia è stato il San Marino a rendersi pericoloso al 18’ con un colpo di testa di Lunadei su cross di Palazzi dalla sinistra ed è bravo il portiere Marietta ad evitare la capitolazione. Al 39’ il tiro di Mencagli a colpo sicuro è stato ribattuto da Cevoli, unico tiro in porta dei biancorossi Al 46’ un colpo di testa di Cevoli alta sulla traversa. Finisce 0-0 con il Rimini che ha mostrato buona qualità di palleggio, ma che non è mai riuscito a mettere in difficoltà la difesa della squadra di Varrella e a finalizzare al meglio la manovra offensiva.



RIPRESA Gaburro non cambia l’undici iniziale, mentre Varrella mette in campo un’altra formazione e sul piano fisico i biancorossi sono più brillanti. Si ripete lo scenario del primo tempo: Rimini in attacco costantemente con Gabbianelli che più volte serve l’assist per la battuta vincente che però non arriva anche se qualche pericolo i titani lo corrono.



All’8’ Gabbianelli su punizione dalla trequarti libera davanti al portiere Tanasa il cui tiro è stato deviato in angolo da Benedettini. Al 15’ ancora Gabbianelli crea scompiglio in area, Isaia e Mencagli non riescono a trovare il guizzo e un difensore ospite spazza l’area. Al 34’ Gabbianelli serve Tonelli la cui conclusione appena dentro l’area e palla a lato. Al 38’ bella azione di Tonelli sulla sinistra, croso e testa di Isaia a lato sul secondo palo. Al 42’ Pecci serve in profondità Gabbianelli: il suo tiro è respinto coi piedi dal portiere. Al 45’ angolo di Battistini, Bernardi di testa a lato. E’ l’unica conclusione dei titani. Al 46’ punizione di Tanasa, leggera deviazione e palla sul palo.



Da notare la presenza di Arlotti a bordo campo in stampelle, segno di uno stop per infortunio, la cui entità è da definire. Fermi al palo anche Tomassini, Greselin, Kamara, Mengucci.



Il tabellino



RIMINI: Marietta, Lo Duca, Panelli, Carboni, Haveri, Isaia, Tanasa, Tonelli, Gabbianelli, Mencagli, Ferrara (24’ st. Pecci). A disp. Piretro, Manfroni, Pari, Contessa,Tiraferri, Aprea, Pietrangeli, Caldari, Barbatosta, Cuccato. All. Gaburro

SAN MARINO (primo tempo): Benedettini, Battisti, Cevoli, Fabbri, Golinucci Alessandro, Golinucci Enrico, Hirsch, Lunadei, Palazzi, Tomassini, Vitaioli.

SAN MARINO (secondo tempo): Zavoli (34’ st. De Angelis), D’Addario, Simoncini, Conti, Grandoni, Zafferani, Mularoni, Battistini, Sopranzi, Ceccaroli, Bernardi. All. Varrella

ARBITRO: Tofoni di Rimini (Iossa – Delbianco)