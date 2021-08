Moto2, a Silverstone per Bezzecchi secondo posto. Vince Gardner

Sport

Rimini

| 16:36 - 29 Agosto 2021

Marco Bezzecchi.

A Silverstone in Moto2 successo del delader della classifica Remy Gardner, secondo posto per il pilota riminese Marco Bezzecchi, terzo lo spagnolo Jorge Navarro. Per Bezzecchi, che ha compiuto il giro più veloce della pista, è il 13° podio in Moto2 (il sesto nel 2021).

Il leader del mondiale mette in scena un duello all'ultimo sangue con Marco Bezzecchi, partito dalla pole e mai arrendevole ai sorpassi dell'australiano, per un successo voluto e sudato sfruttando l'illustre ko del compagno di box Raul Fernandez. Gardner porta a 44 punti il vantaggio dal secondo posto. Nicolò Bulega che taglia il traguardo da quattordicesimo, Stefano Manzi è stato costretto al ritiro.

La classifica

1. Gardner (Aus – Kalex), 231 punti

2. R. Fernandez (Spa – Kalex), 187

3. Bezzecchi (Ita – Kalex), 179

4. Lowes (Gbr – Kalex), 127

5. Canet (Spa – Speed Up), 92

6. A. Fernandez (Spa – Kalex), 92

7. Di Giannantonio (Ita – Kalex), 91

8. Ogura (Jpn – Kalex), 87

9. Schrotter (Ger – Kalex), 75

10. Vierge (Spa – Kalex), 67