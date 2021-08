Discoteche, Indino: "I miei colleghi sono allo stremo, non condanno chi fa ballare"

Attualità

Emilia Romagna

| 15:32 - 29 Agosto 2021

Gianni Indino presidente del SILB dell’Emilia Romagna.

"Devo riconoscere che i locali che in questi mesi hanno subito chiusure, in qualche modo non hanno rispettato le regole e chi non le rispetta deve essere sanzionato. Se poi mi si chiede un giudizio, dico però che in un momento di grave difficoltà come è quello di chi da 19 mesi non può lavorare, non mi sento di condannare il comportamento dei colleghi. Sono uomini e donne allo stremo, sull'orlo del fallimento". Così Gianni Indino, presidente Silb Emilia-Romagna, commenta con l'Ansa la chiusura di un altro locale, a Rimini, sanzionato perché c'erano 500 persone, la scorsa notte, che ballavano. "Non riusciremo a salvarci, saremo confinati nelle riserve come gli indiani, verremo fatti ammirare per ricordare com'era un tempo il divertimento", aggiunge Indino, ricordando le proposte fatte al Governo e approvate dal Cts: "Con ingressi contingentati e Green pass avremmo potuto ovviare a ogni cosa", dice. Mentre il divieto "ha di fatto legalizzato l'abusivismo. si balla in spiaggia, nei casolari, negli agriturismi, in campagna". E i titolari delle discoteche "si sentono beffati, cornuti e mazziati. Loro devono stare alle regole, ma tutto intorno esplode l'abusivismo".



Chiesto un tavolo per la ripresa. Il Silb ha chiesto un tavolo al Governo per discutere "delle riaperture" dei locali da ballo e di una serie di "altri aspetti che ci vedono in gravissima difficoltà". Lo spiega il presidente del sindacato in Emilia-Romagna, Gianni Indino, che nei giorni scorsi al Meeting di Rimini ha incontrato leader politici, "da Letta a Salvini, da Tajani a Orlando a Conte: a tutti ho fatto presente che dobbiamo metterci a un tavolo a parlare. E' quindi partita una richiesta ufficiale dal presidente nazionale Pasca". "Noi - ha detto - siamo 200mila lavoratori senza lavoro, senza stipendio, in grave difficoltà eppure siamo invisibili. Non solo i titolari delle discoteche, ma anche dj, baristi, camerieri, parcheggiatori, pr, grafici, musicisti. Perché per noi non si può attivare un tavolo di confronto?". L'appello di Indino è a parlarne: "Entro la fine del mese ci auguriamo di avere risposte. Ci siamo sempre resi disponibili a collaborare. La riapertura non deve essere domani, ma occorre gettare le basi per ipotizzarne una, quando le condizioni lo consentiranno. Oggi lo chiediamo in questo modo, domani se non saremo ascoltati metteremo in campo delle azioni".