Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:23 - 29 Agosto 2021

Bidoni pieni di rifiuti da giorni.

La denuncia di un lettore: "Sono giorni che il parchetto di via della Libertà a Santarcangelo si mostra in questo stato!! Dimenticato e lasciato in degrado, spesso luogo di ritrovo di sbandati. La notte privo di illuminazione diventa nascondiglio ideale per persone poco raccomandabili!!".