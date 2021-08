Coronavirus, a Rimini 76 casi. In regione 6 decessi e lieve crescita ricoveri

Attualità

Rimini

| 14:39 - 29 Agosto 2021

Bollettino Covid 29 agosto 2021.



Nella provincia di Rimini si registrano 76 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 47 sintomatici e 29 asintomatici. Rimangono sette le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in regione aumentano a 48 (+2), a causa di due nuovi ricoveri per Modena e Bologna. In regione sei deceduti: due a Parma (una donna di 90 anni e un uomo di 79), un uomo di 69 anni in provincia di Reggio Emilia, due uomini in provincia di Modena (di 51 e 79 anni) e una donna di 93 anni in provincia di Bologna. Nei reparti Covid +8, per un totale di 411 ricoveri. I nuovi casi infine sono 605 in Regione, su un totale di 22.514 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.



Tornando a Rimini, 491 contagi in questa settimana, media di 70 contagi al giorno.