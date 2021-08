Paralimpiadi: l'atleta riminese Achenza è bronzo nel triathlon a Tokyo

Sport

13:36 - 29 Agosto 2021

Giovanni Achenza.



Giovanni Achenza è bronzo nella prova del triathlon alle Paralimpiadi di Tokyo. L'azzurro riminese di Cattolica ha vinto con una prova di forza nella disciplina che prevede nuoto, ciclismo e corsa. Gioia incontenibile per il 50enne, che poco meno di 20 anni fa ha perso l’uso delle gambe dopo un incidente sul lavoro.



"Grazie alla Fitri che mi ha accompagnato in questi cinque anni e con cui abbiamo fatto un gran lavoro, spero di farne altrettanto fino a Parigi", ha sottolineato Achenza. Prima di una dedica speciale: "Un grazie ad Alex Zanardi, perché oggi ho corso con le sue ruote e questo mi ha dato una grande spinta per arrivare al podio". Sale a 23 medaglie il bottino dell'Italia.