Moto3, Niccolò Antonelli secondo a Silverstone

Sport

Cattolica

| 13:38 - 29 Agosto 2021

Niccolò Antonelli (foto pag FB).

Secondo posto del pilota cattolichino Niccolò Antonelli sul circuito di Silverstone. Vince Romano Fenati, terzo Dennis Foggia. Nonostante la mano fratturata, infortunio accorso a Spielberg nella prima tappa austriaca, Antonelli non lascia scappare Fenati ma non riesce mai a intimorirlo, chiudendo con un podio che solo qualche ora fa sembrava insperato.

Quella di Fenati è la prima vittoria italiana in Moto3 a Silverstone mentre la tripletta italiana in categoria mancava da Buriram 2018 (Di Giannantonio-Dalla Porta-Foggia). L'unico circuito in calendario in cui l'Italia non ha ancora vinto è Portimao (in cui si è corso solo nel 2020 e 2021). Ritirato l'altro romagnolo Andrea Migno a 11 giri dal termine.

In classifica Antonelli è settimo con 87 punti, primo Acosta con 201.