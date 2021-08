Tennis, trofeo 'Envikem': a segno Giovanni Fabiani, si qualifica Alessandro Gostoli

Sport

Rimini

| 12:42 - 29 Agosto 2021

E’ partito il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem”, che quest’anno si presenta al via con un montepremi innalzato a 4.500 euro. Il che lo rende uno degli appuntamenti più interessanti del panorama nazionale. Finora sono 60 gli iscritti a questa importante rassegna, ma va aggiunto che i big possono dare la loro adesione fino al 31 agosto.

Al momento il n.1 del seeding è il 2.1 riminese Manuel Mazza (Tc Viserba), seguito dai 2.3 Francesco Giorgetti (Tc Viserba), Leonardo Taddia ed Alberto Morolli (Tc Riccione), a seguire i 2.4 Cristian Carli e Davide Ferrarolli.

Già sorteggiate le prime tre sezioni di gara, nel primo tabellone le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Aldo Maria Zangheri, Gennaro Ascione ed al 4.6 Marco Fiorini. Nel tabellone di 3° il seeding vede nell’ordine i 3.1 Pietro Vagnini, Simone De Luigi, Tommaso Bonarota, Massimiliano Agnello, Leonardo Bertozzi ed il 3.2 Jacopo Antonelli. Subito in bella evidenza sui campi di casa Giovanni Fabiani (Ct Cicconetti), si qualifica per il tabellone di 3° Alessandro Gostoli (Ct Cerri).

1° turno: Tommaso Metalli (Nc)-Luca Canducci (4.6) 6-3, 6-1, Nicolò Lunedei (Nc)-Lorenzo Vincenzi (Nc) 6-0, 6-0. Turno di qualificazione: Marco Fiorini (4.6, n.3)-Filippo Ciccomascolo (Nc) 6-1, 5-7, 10-8. Tabellone di 4°, 1° turno: Giovanni Fabiani (4.2)-Paolo Raffaelli (4.2) 7-6, 6-3. Turno di qualificazione: Alessandro Gostoli (4.2, n.5)-Daniele Bracci (4.2) 6-1, 7-5.

Il giudice d gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Alessandro Tosi.