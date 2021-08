Rapina in una abitazione, recuperati dipinti per 30mila euro

Cronaca

Cattolica

| 12:39 - 29 Agosto 2021

Le numerose tele trafugate.

Giovedì scorso (26 agosto) un cittadino rumeno è stato sottoposto a fermo, dopo essere stato trovato in possesso di quadri rubati, la scorsa primavera, nell'abitazione di San Giovanni in Marignano di un'anziana 80enne, residente a Roma, che aveva presentato denuncia a inizio agosto. I Carabinieri, nel corso delle indagini, hanno individuato il cittadino rumeno, pregiudicato, e lo hanno fermato a Gabicce: sulla sua auto aveva i quadri rubati nell'abitazione, un bottino del valore di 30.000 euro. L'uomo faceva la spola tra la Romania e l'Italia ed era finito nel mirino dell'Arma. E' ora indagato per ricettazione: dopo la convalida del fermo, si trova in custodia cautelare presso il carcere dei Casetti di Rimini.