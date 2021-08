Meteo: sul riminese tempo miglioramento, ma piovaschi in agguato

Attualità

Rimini

| 13:36 - 29 Agosto 2021



Una struttura anticiclonica tende a rinforzare sull’Ovest Europa esponendo la nostra regione a

correnti più fresche da Nord-Est che garantiranno condizioni di generale variabilità atmosferica. Le

temperature, pur in lieve rialzo a fine periodo, si manterranno comunque prossime o lievemente al di sotto della media climatologica.



Emissione del 29\08\2021 ore 13:30



Lunedì 30 Agosto



Stato del cielo: sereno al mattino; aumento della nuvolosità nel corso del giorno fino a cielo da

poco nuvoloso a nuvoloso sulle aree interne e sui rilievi. Poco nuvoloso in serata per transito di

innocue velature.

Precipitazioni: formazione di isolati rovesci nelle ore pomeridiane a ridosso dei rilievi, in locale e

temporanea estensione alle zone pianeggianti e costiere nella seconda metà del pomeriggio.

Esaurimento dei fenomeni in serata.

Temperature: minime in ulteriore diminuzione, con valori compresi tra i +9/10°C delle aree interne

e i +12/14°C della costa. Temperature massime non oltre i +24/25° su pianura e costa, fino a

+21/22°C sui rilievi.

Venti: deboli e disposti dai quadranti orientali, con rinforzi in costa nelle ore pomeridiane.

Mare: da poco mosso a mosso nel corso del pomeriggio.

Attendibilità: alta.

Indice UV: 6 (alto).





Martedì 31 Agosto



Stato del cielo: poco nuvoloso su pianure e coste, fino a nuvoloso nel corso del pomeriggio a

ridosso dei rilievi.

Precipitazioni: in prima mattinata non si esclude qualche isolato piovasco in prossimità della linea

di costa ma in rapido esaurimento. Nel pomeriggio sviluppo di locali rovesci sui rilievi, in

esaurimento nelle ore serali.

Temperature: in lieve aumento, con minime comprese tra i +12°C delle aree interne e i +16/18°C

della costa. Massime fino a +26/27°C in pianura, non oltre i +23/24°C sui rilievi.

Venti: deboli da Nord-Ovest in mattinata, in rotazione dai quadranti orientali nel corso del giorno.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: medio-alta.

Indice UV: 6 (alto).



Mercoledì 1 Settembre



Stato del cielo: residua nuvolosità in mattinata seguita ampie schiarite nel corso del giorno con

cieli sereni o al più poco nuvolosi.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime stazionarie comprese tra i +11/12°C di aree interne e rilievi e i +16/18°C

della costa. Massime senza variazioni di rilievi, fino a +25/26°C in pianura.

Venti: inizialmente disposti da Nord-Ovest in rotazione da Est/Sud-Est nel corso del giorno,

sempre di debole intensità.

Mare: poco mosso, temporaneamente mosso al pomeriggio.

Attendibilità: media.

Indice UV: 6 (alto).



LINEA DI TENDENZA: i primi giorni di Settembre trascorreranno all’insegna di una maggiore

stabilità in virtù di un temporaneo rinforzo dell'anticiclone sul nostro paese. Non sono comunque

da escludere locali note di variabilità diurna, specie su aree interne e rilievi. Le temperature

risulteranno in contenuto aumento, su valori prossimi alla media del periodo.



