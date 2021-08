Calcio RSM, Murata: Federico Poppi il jolly per la difesa. E' del 2000

Sport

Repubblica San Marino

| 12:52 - 29 Agosto 2021

Il terzino Federico Poppi classe 2000.



Il Murata ufficializza l’ingaggio di Federico Poppi. Il giorno 2 settembre – giovedì – si chiudono le liste e potrebbe esserci qualche altro arrivo.Federico Poppi è in difensore della classe 2000, alto 1,88, di origine bolognese. E’ cresciuto nel Sasso Marconi, ha militato negli Allievi del Bologna per poi fare esperienza nello stesso Sasso Marconi in serie D. Quindi due campionati in Eccellenza e Promozione con Granamica e Porretta. Dopo lo stop per covid, rieccolo in terra sammarinese per una nuova esperienza che lo intriga molto.

“Abito a Rimini in estate, nei mesi scorsi è maturata questa opportunità che ho colto al volo per l’esigenza di cambiare aria e fare una nuova esperienza nelmondo del calcio e in questo campionato che non conosco e segioto solo da lontano – spiega il difensore - . Tutto sta dando per il verso giusto, la squadra è di valore, i compagni hanno l’atteggiamento positivo. Per me sono tutti volti nuovi, mi sto comunque integrando bene nella realtà che ogni giorno conosco in maniera più approfondita. Le prime sensazioni sono positive. Sta nascendo un buon gruppo e il mister ha le idee chiare”.

Il tuo ruolo qual è?

“Nasco come terzino, mi ritengo un giocatore duttile. Il mister nel modulo 3-5-2 mi sta utilizzando in due modi: sulla linea difensiva sono il terzo della linea, ora a destra e ora a sinistra oppure vwengo utilizzato come quinto sulle due corsie esterne pur utilizzando prevalentemente il piede destro”.

Le sue caratteristiche?

“Faccio valere la mia altezza sui calci piazzati, di testa me la cavo bene e segno anche qualche gol sulle palle inattive, ma mi piace anche la fase propositiva: se c’è l’opportunità cerco di spingere e accompagnare l'azione sfruttando le mie lunghe leve . In marcatura mi ritengo un osso duro. Sono un marcatore tenace”.