Elezioni Rimini: ecco la squadra dei candidati del Partito Democratico

| 16:43 - 28 Agosto 2021

I candidati del Pd.



Presentata questa mattina (sabato 28 agosto) la lista dei candidati del Partito Democratico riminese in vista delle prossime elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre. "Al suo interno, persone che si riconoscono nei valori che uniscono la grande e dinamica comunità democratica, persone appassionate e rappresentative della società riminese, portatori di idee ed energie per continuare a fare il bene di Rimini con determinazione e competenza. Sono queste le linee guida che hanno permesso di costruire la lista del PD a sostegno di Jamil Sadegholvaad", spiega una nota.



Nella lista dei candidati sono presenti amministratori e amministratrici uscenti: Roberta Frisoni e Mattia Morolli. Sono presenti politici, come l'ex parlamentare Elisa Marchioni, uomini di cultura, a partire da Giorgio Tonelli, ex giornalista RAI e primo firmatario del manifesto per Rimini capitale della cultura 2025.



"Il Partito Democratico affronta questi mesi con la forza dei fatti, lo sguardo rivolto al futuro e la consapevolezza che ci sono tanti nuovi bisogni di cui farsi carico, con i valori e l'identità e la responsabilità che lo contraddistinguono nelle esperienze positive di questi 10 anni", chiosa la nota.



LA LISTA Frisoni Roberta (capolista), Allegrini Massimo, Barilari Annamaria, Fraternali Damiana, Cancellieri Luca, Carlini Erio, Carminucci Edoardo, Casadei Giovanni, Ceccarelli Antonella, Ciaccia Giorgio, Ciavatti Daniele, Corazzi Giulia, Di Natale Barbara, Fabbri Enzo, Falcioni Milena, Frisoni Lucilla, Gambaccini Ivan, Gobbi Nicola, Grossi Paola, GuaitoliManuela, Maggioli Gabriella, Marchioni Elisa, Martignoni Andrea, Mazzocchi Antonella, Morolli Mattia, Neri Giuseppe, Pergentili Arianna, Petrucci Matteo, Ricciotti Elia, Russo Paola, Tonelli Giorgio, Zamagni Giuliano.