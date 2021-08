Coronavirus Rimini: deceduto 70enne, i nuovi casi sono 71

Attualità

Rimini

| 15:40 - 28 Agosto 2021

Bollettino Covid 28 agosto 2021.



Nella provincia di Rimini si registrano 71 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, 37 sintomatici e 34 asintomatici. Cala a 7 (-1) il numero delle persone ricoverate in terapia intensiva, ma si registra il decesso di un 70enne. In regione deceduti anche un 67enne di Piacenza e una 88enne di Ferrara. I ricoveri in terapia intensiva scendono a 46 (-5) e quelli nei reparti Covid a 403 (-17). I nuovi casi sono 686 su 32.920 tamponi, per un tasso di positività del 2,1%.



Tornando a Rimini, 415 contagi finora. La media rimane la piu' bassa dell'ultimo periodo (69 contagi al giorno).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 119 nuovi casi, quindi Modena (115), Parma (84), Rimini (71) e poi Reggio Emilia (67). Seguono Piacenza (54), Ferrara (42), Cesena (38) e Forlì (23); infine il Nuovo Circondario Imolese (14).