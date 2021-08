Balneari Confesercenti, promosso il nuovo Parco del Mare: "bellissimo"

Attualità

Rimini

| 15:13 - 28 Agosto 2021

Fabrizio Pagliarani.



Un evento a Marina Centro per il nuovo Parco del Mare. L'iniziativa è a cura del Consorzio Operatori balneari Marina Riminese e del Consorzio Ristobar Spiaggia Rimini aderenti a Confesercenti, in collaborazione con gli operatori dell'area. Appuntamento domani sera (domenica 28 agosto), spiegano gli organizzati, "per celebrare il progetto virtuoso del waterfront e per tagliare il nastro del tratto di lungomare rivoluzionato dai lavori di riqualificazione".



"Finalmente è arrivata a compimento un'opera tanto attesa. Il risultato è bellissimo - commenta Fabrizio Pagliarani, presidente del Consorzio Operatori Balneari di Confesercenti -: il nuovo lungomare restituisce a cittadini e turisti una parte di città verde, libera dalle auto, di respiro internazionale e al passo con i tempi. Il volto della città qui è davvero cambiato e possiamo affermare che i sacrifici che l'Amministrazione e noi operatori abbiamo dovuto affrontare in questi anni, in cui si è inserita anche una pandemia che ha sconvolto il mondo e creato non poche difficoltà allo svolgimento dei lavori e alle nostre attività, ora sono stati ripagati. Abbiamo oggi un lungomare che consente a riminesi e turisti, famiglie, giovani e anziani di passeggiare, fare sport, rilassarsi in un contesto splendido. L'entusiasmo di tutti i fruitori è evidente".



"Il nuovo waterfront è un'opera che sta ridisegnando la cartolina del lungomare, a Marina Centro così come a Miramare e a Rimini nord - afferma Marco Mauri, presidente del Consorzio Ristobar -. Una riqualificazione apprezzata che ripaga le attese e che ci fa guardare avanti. L'esperienza maturata con i lavori del tratto di Marina Centro sarà preziosa anche per la realizzazione dei tratti futuri di lungomare: come Consorzio siamo pronti a collaborare per affrontare tutti gli aspetti logistici insieme ai nostri operatori e all'Amministrazione".



Dalle 20.30 di domani (domenica 29 agosto) la passeggiata sul mare dal bagno 14 al bagno 28 sarà animata da spettacoli diffusi e attività all'aria aperta. Trapezisti, giocolieri e artisti di strada si esibiranno su strutture alte 7 metri, biciclette acrobatiche e dentro palloni giganti, mentre in armonia con le zone fitness del Parco del Mare non mancheranno attività sportive, con sessioni di allenamento funzionale, crossfit e zumba. Gruppi musicali itineranti creeranno una sognante atmosfera felliniana, per arrivare al momento del taglio del nastro alle 21.15. La serata di festa proseguirà poi in spiaggia, negli stabilimenti balneari e nei chiringuiti.