Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:42 - 28 Agosto 2021

L’ufficio Affissioni di Santarcangelo cambia sede: a partire da mercoledì 1° settembre, infatti, lo sportello si trasferirà dall’attuale sede in Municipio allo stabile di via Giovanni Da Serravalle 8/B (presso il Centro per l’impiego). Anche nella nuova sede, l’ufficio manterrà i consueti orari di apertura – dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30 – il numero di telefono 0541/356.145 e la mail affissioni.santarcangelo@laformica.rimini.it.

Il trasferimento dell’ufficio Affissioni si inserisce nell’ambito di una riorganizzazione complessiva degli spazi a disposizione del Servizio fiscalità locale, anche in funzione dell’inserimento dei nuovi collaboratori che prenderanno servizio proprio all’ufficio Tributi in seguito alla procedura concorsuale recentemente espletata.