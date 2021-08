Eventi

Riccione

| 13:09 - 28 Agosto 2021

Peppe Servillo (a sinistra il fratello Toni), foto Marco Caselli.



Causa maltempo a Riccione, in accordo con gli artisti e con gli organizzatori, il concerto di Peppe Servillo, Javier Girotto, Natalio Mangalavite, "L'anno che verrà - Omaggio a Lucio Dalla", è stato rinviato. Era inizialmente in programma per domani (domenica 29 agosto), alle 6, nell'ambito della rassegna "Albe in controluce". La nuova data dello spettacolo verrà annunciata a breve.