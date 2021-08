Baseball, Erba Vita domenca a Bologna: cerca vittorie salvezza

Sport

Rimini

12:25 - 28 Agosto 2021

Il manager Mike Romano.



Parte da Bologna, contro OM Valpanaro Athletics Bologna, il trittico di trasferte che attende Erba Vita New Rimini prima della fine della stagione.



Da una parte i felsinei (10 W - 6 L), reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, con Modena (1-1) e Sala Baganza (0-2), ma con la salvezza aritmetica già conquistata grazie ad una bella serie di nove vittorie consecutive ad inizio poule salvezza, aiutata dal recupero sul monte dell’inossidabile lanciatore cubano Frankie Montieth; dall’altra i riminesi (5 W – 9 L) che con la doppietta contro i Lancers nello scorso weekend hanno compiuto un passo importante, ma non decisivo verso la salvezza.



Le due gare di vantaggio di New Rimini rispetto ai toscani vanno viste anche alla luce del calendario: quattro le partite da disputare dai Lancers, sei da Erba Vita.



Tutte le sfide del girone C si giocheranno domani con Oltrotorrente (7-9) - Sala Baganza (7-7) e Lancers (3-13) – Modena (14-2).



Concentrazione e determinazione, in chiave salvezza il manager Mike Romano non guarda la classifica ma solo le due partite di domani. “Non ci siamo fatti condizionare dalla classifica quando ci siamo trovati ultimi, non lo facciamo ora che le cose sono un po’ migliorate. La salvezza è ancora da conquistare contro le squadre più toste del girone. Partiamo da Bologna che in questa stagione è cresciuta continuamente, nella seconda fase ha subito messo al sicuro la salvezza e pareva anche poter insidiare la leadership di Modena. La presenza di Montieth sul monte è una garanzia per loro, nella poule salvezza ha concesso una sola base ball. Tanto rispetto, però noi ci giochiamo molto e dobbiamo chiudere un discorso, centrare l’obiettivo per cui lavoriamo da mesi e che sinceramente penso ci meritiamo. Torneremo a giocare al mattino dopo tanto tempo, lo abbiamo sempre sofferto ed è un fattore da considerare, però sono anche convinto che dopo quattro turni casalinghi consecutivi in casa, sia un bene giocare in trasferta”.



Alessandro Di Giacomo partirà sul monte in gara 1. “La rotazione – conclude Romano - la stabiliremo vedendo lo svolgimento della partita, tutti i ragazzi sono pronti a dare il massimo insieme ai compagni”.



Athletics e New Rimini tornano a incontrarsi per la quarta volta in questa stagione: lo fecero nel qualification round, quando il 30 maggio Erba Vita New Rimini centrò a Bologna la prima storica vittoria in serie A (1-1 il confronto), mentre al ritorno i riminesi ottennero due vittorie sul diamante di Riccione. Doppietta restituita nella poule salvezza, con gli Athletics che in trasferta batterono due volte Erba Vita New Rimini (3-2 e 4-3).