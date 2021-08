Miss Reginetta d’Italia 2021, le finali nazionali a Riccione, conduce Jo Squillo, parata di vip

Eventi

Riccione

| 11:03 - 28 Agosto 2021

A Riccione si apre il sipario sulla bellezza da domani domenica 29 agosto fino al 4 settembre con le serate finali nazionali del celebre concorso Miss Reginetta d’Italia 2021 all’ Opera Beach Club in Viale Gabriele D’Annunzio zona spiaggia 132 -134.



Ad aprire la grande kermesse domani domenica 29 agosto alle ore 21,30 il primo appuntamento con la bellezza senza tempo con la finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia Over, 42 splendide e affascinanti donne, dai 30 ai 65 anni, provenienti da dure selezioni effettuate in tutta la penisola, si sfideranno a colpi di bellezza, di fascino e di talento di fronte al grande pubblico. Tre le corone in palio alle più belle e affascinanti donne, professioniste, mamme e nonne italiane. Miss Reginetta Over Junior riservata alla fascia di età dai 30 ai 40 anni, Miss Reginetta Over Lady nella fascia di età dai 41 ai 50 anni e Miss Reginetta Over Senior dai 51 ai 60 anni.



Miss Reginetta d’Italia organizzata da Media Event e diretta da Alessio Forgetta, negli anni ha scoperto le più belle donne e ragazze d’Italia e si è imposto come principale trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo, della pubblicità, della moda e del cinema grazie ai numerosi sponsor e partners internazionali sempre in cerca di nuovi volti e nuovi talenti. “Con Miss Reginetta d’Italia Over vogliamo dare la possibilità anche alle belle e talentuose signore di esaudire un sogno nel cassetto e di entrare nel mondo della moda, dello spettacolo e del cinema – ha dichiarato Alessio Forgetta – il concorso ci permette di scoprire ogni anno nuovi volti e nuovi talenti senza età da proporre ai nostri partner dello show business.”



Nella finale del 29 agosto, presentata da Francesco Anania, saranno molti gli ospiti a celebrare e a far da testimonial alla bellezza in tutte le sue infinite sfaccettature, tra cui Miriana Trevisan la splendida showgirl protagonista di numerose trasmissioni televisive tra le quali “Striscia la notizia" Claudio Lauretta l’amato attore e comico televisivo di Zelig, Chiambretti Night, Quelli che il calcio, Le Iene, Colorado e tanti altri, Sofia Bruscoli la bellissima modella e conduttrice televisiva di tanti famosi programmi televisivi e per accontentare anche il gusti del pubblico femminile il suo compagno l’ex tronista di “Uomini e donne” il cileno Marcelo Fuentes.



Dal 31 di agosto Riccione verrà letteralmente “invasa” dalla bellezza dalle giovanissime finaliste aspiranti al titolo di Miss Reginetta d’Italia 2021, 64 splendide ragazze, dai 14 ai 29 anni, selezionate nelle varie regioni italiane durante i mesi estivi che saranno le protagoniste assolute delle serate aperte al pubblico del 2 settembre con la pre – finale del concorso e il 3 settembre con la sfilata di moda di grandi brand dove cercheranno di accaparrarsi le simpatie del grande pubblico di Riccione e soprattutto della prestigiosa giuria del concorso che decreterà nella serata di sabato 4 settembre, finalissima del concorso, la più bella del reame con l’incoronazione ufficiale della Miss Reginetta d’Italia 2021.



A far da madrina alle 64 finaliste aspiranti Miss la splendida Jo Squillo in veste di conduttrice della celebre manifestazione di Alessio Forgetta. Tanti gli ospiti attesi alle finali di Miss Reginetta d’Italia a Riccione che si alterneranno sul palcoscenico della manifestazione tra cui Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Beppe Convertini, Moreno, Barbara Francesca Ovieni, il direttore di novella 2000 Roberto Alessi e i comici Bicio “l’antidepressivo naturale” e Max Cavallari dei Fichi d’India.



Un ricco menù di eventi e spettacoli si preparano a prendere il via nella famosa città balneare di Riccione per indimenticabili serate sotto le stelle tra moda fashion e spettacolo, in totale sicurezza secondo le attuali regole anti- Covid -19.

Per assistere alle finali di Miss Reginetta d’Italia è necessario prenotare al numero di tel 3331855663

www.reginettaditalia.it