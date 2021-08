Il The Box Riccione si trasforma in un teatro di posa per ‘Ricordi Stampati’ con il fotografo Marco Onofri

Attualità

Riccione

| 10:10 - 28 Agosto 2021

Uno dei ritratti del progetto "Ricordi stampati".

Il The Box nuovamente protagonista per innovazione e appeal. Gli hotel nel Mondo sono centri propulsori di cultura e di arte, sono luoghi dove il contemporaneo accade in tutta la sua potenza, in tutte le sue tendenze, sono luoghi dove si sperimenta e si osa.

A maggior ragione a Riccione, a maggior ragione al The Box, design hotel che sembra uscito da un set di Wes Anderson, che si trasforma grazie a Marco Onofri e Ricordi Stampati in un grande teatro di posa.

Sono fotografie in bianco e nero: semplici, vere dove non si cerca la bellezza estetica, ma si cerca di fermare per sempre l’immagine di una persona.



Il progetto Ricordi Stampati nasce nel 2018 da Settimio Benedusi, con un semplice intento: quello di tornare ad avere un ritratto stampato in un mondo digitale, una testimonianza, un racconto, un’esperienza che ha l’ambizione di durare tutta la vita. Nel corso degli anni sono stati coinvolti i migliori fotografi del panorama italiano e internazionale tra cui il cesenate Marco Onofri, fotografo poliedrico con una personalità contagiosa e un’anima sensibile. Le sue prime 10 date a Riccione (dal 1 al 5 e dal 22 al 26) sono andate sold out.

Sono stati stampati oltre 200 ritratti non solo a persone della zona e turisti in vacanza, ma anche a persone che sono venute appositamente per questo progetto da diverse regioni

d’Italia.



Il The Box accanto a Viale Ceccarini, nato dalle ceneri dell’ Hotel Sixty, sin dall’apertura nel 2018 si è distinto per il suo concept internazionale e “fuori dagli schemi”.

Nell’ultimo anno ha collezionato una serie di riconoscimenti importanti: dall’inserimento nella Guida della Lonely Planet, alla prestigiosa Guida Michelin e la Guida di Identità Golose che ha inserito il Mad Cocktail & Cucina, il ristorante gourmet e cocktail bar al piano terra dell’hotel, tra le novità di quest’anno.



Ricordi Stampati con Marco Onofri è stato prolungato per altre tre date nella “Pink Pong” Room del The Box Hotel (Viale Milano 54) dal 31 Agosto al 2 Settembre.



