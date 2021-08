Covid, a Rimini 75 nuovi casi e tre decessi di cui uno di 61 anni

Attualità

Rimini

| 15:38 - 27 Agosto 2021

Dati Coronavirus venerdì 27 agosto 2021.

Nella provincia di Rimini si registrano 75 nuovi casi di contagio al Sars- CoV-2, di cui 38 sintomatici. Scende a 8 numero dei ricoverati in terapia intensiva. In regione, purtroppo, si registrano sette decessi: 2 a Piacenza (una donna di 84 anni e un uomo di 93 anni), 1 a Parma (un uomo di 58 anni residente fuori regione), 1 a Bologna (una donna di 84 anni) e 3 a Rimini (una donna di 77 anni e 2 uomini rispettivamente di 95 e 61 anni).

In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.344.





I nuovi casi sono 732 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.106 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,8%.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 145 nuovi casi, quindi Modena (141), Parma (83), Reggio Emilia (79) e poi Rimini (75) e Piacenza (57). Seguono Ravenna (53), Ferrara (39), Cesena (29) e Forlì (15); infine il Nuovo Circondario Imolese (16).