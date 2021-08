Ennesimo furto in spiaggia: 30enne ruba cellulare, incastrato dalla localizzazione Negli ultimi 4 giorni sono stati 7 gli arresti per furto aggravato, per lo più in spiaggia

Cronaca Rimini | 14:31 - 27 Agosto 2021 Sempre più frequenti i furti in spiaggia. Ruba un cellulare in uno stabilimento balneare, ma viene rintracciato grazie alla geolocalizzazione: è finito in manette ieri mattina un 30enne di origini marocchine, con l’accusa di furto aggravato. L’uomo è stato notato dal gestore dello stabilimento mentre si aggirava prima tra gli ombrelloni e successivamente nell’ufficio direzione dello stabilimento balneare. Insospettito, è andato a controllare, riscontrando la mancanza dello smartphone.

La vittima è riuscita ad attivare la localizzazione del cellulare, comunicando ai poliziotti gli spostamenti del ladro in tempo reale. La volante si è portata immediatamente nella zona segnalata, individuando subito il ladro. Fermato e identificato, i poliziotti hanno rinvenuto nelle sue tasche il cellulare rubato poco prima presso lo stabilimento balneare e per lui sono scattate le manette.

Negli ultimi 4 giorni sono stati 7 gli arresti per furto aggravato eseguiti dalla Polizia, la maggior parte dei quali si sono perpetrati in spiaggia. Il fenomeno dei "furti sotto l'ombrellone" è particolarmente attenzionato dalla Polizia di Stato, il cui impegno nella repressione è massimo.