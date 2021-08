Rimini, bloccato mentre spaccia: in manette 29enne irregolare sul territorio italiano

Cronaca

Rimini

| 14:22 - 27 Agosto 2021

29enne arrestato a Miramare per spaccio.

E’ finito in manette un 29enne originario del Marocco, irregolare sul territorio italiano, con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Gli agenti della Polizia di Rimini lo hanno notato in viale Regina Margherita nella serata di ieri mentre confabulava con un coetaneo.



Visto che la zona è stata più volte segnalata dai residenti come zona di spaccio, anche in orario diurno, i poliziotti hanno iniziato ad osservare attentamente i due individui, notando uno dei due estrarre dalla tasca dei pantaloni una banconota porgendola all’altro, che molto velocemente la occultava nel proprio marsupio per poi estrarre un involucro che consegnava all’acquirente. A questo punto sono intervenuti e i due hanno tentato la fuga, lo spacciatore è stato prontament5e bloccato.



Dalla perquisizione successiva nel marsupio i poliziotti hanno rinvenuto 31 grammi di sostanza stupefacente pronti alla vendita e banconote di piccolo taglio.

Il ragazzo è stato inoltre trovato in possesso di due catenine in oro di cui non sapeva giustificarne la provenienza, per lui è scattata anche la denuncia per ricettazione.