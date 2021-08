La pergamena blu di Ambasciatore della città nel Mondo al riccionese che salva le balene in Messico

Attualità

| 13:56 - 27 Agosto 2021

Lucio Conti e l'assessore Caldari.

E' stato insignito questa mattina a Palazzo del Turismo con l'onorificenza della pergamena blu, di ambasciatore della città di Riccione nel Mondo, Lucio Conti riccionese che risiede a Puerto Vallarta, una importante cittadina turistica nella costa dell'Oceano Pacifico messicano, direttore generale di Dolphin Adventure. La pergamena blu è stata consegnata dall'assessore al Turismo, Stefano Caldari a Lucio Conti per essersi distinto nella salvaguardia dell'ambiente marino. Lucio infatti lavoro per un centro che si occupa di ricerca e interazione con mammiferi marini, e sei mesi fa è entrato a far parte del team di RABEN (Red Nacional de Atencion a Ballenas Enmalladas www.rabenmexico.org) un gruppo di persone che, fuori dal loro lavoro e a livello di volontariato, si mette a disposizione per liberare le balene impigliate nelle reti dei pescatori. La struttura inoltre fa parte di The Adventures Group una delle compagnie più importanti nel continente americano che opera nel settore turistico ed escursionistico, offrendo esperienze uniche a contatto con la natura (www.theadventuresgroup.com). The Adventures Group però mette anche a disposizione i mezzi e le risorse per i salvataggi e le liberazioni delle balene dalle reti o dalle corde delle nasse che, sempre più frequentemente, sono causa di mortalità per i grandi mammiferi marini numerosi da novembre a marzo lungo la costa del Pacifico messicano. Lucio ha partecipato a diversi salvataggi di balene vittime della pesca con reti, spesso illegale. Il pericolo più frequente per le balene megattere che con la loro massa e la presenza dei balani, parassiti crostacei attaccati alla loro pelle, si impigliano alle reti. La tecnica e gli strumenti per realizzare i soccorsi sono frutto di anni di esperienza del gruppo Vallarta Adventure e RABEN, e consistono in varie fasi come ad esempio, marcare la balena con una boa attraverso un “grampino” una sorta di mini ancora realizzata appositamente per impigliarsi alla rete che la balena sta trascinando senza danneggiare la pelle dell’animale. Appositamente fabbricata, questa mini ancora si presenta liscia dalla parte esterna e irregolare nell'interno per garantire che si ancori fermamente alla rete. Dopodiché, l'imbarcazione di salvataggio segue la balena e con un altro strumento, appositamente realizzato per tagliare e disincagliare la rete, libera.



“Siamo orgogliosi del nostro concittadino avevano promesso di designare ambasciatore della città di Riccione e appena Lucio è tornato a casa abbiamo provveduto a chiamarlo a Palazzo del Turismo - ha detto l'assessore Caldari - . Lucio risiede all’estero e si è distinto in un lavoro e in un impegno di volontariato così importante oggigiorno”.