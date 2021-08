San Marino, domenica 5 settembre i Floyd Quartet in concerto per il tributo ai Pink Floyd

Eventi

Repubblica San Marino

| 07:27 - 29 Agosto 2021

Un evento dedicato a una della band che ha fatto la storia della musica rock: i Pink Floyd. Domenica 5 settembre, dalle 21, al campo Bruno Reffi di San Marino città, i Floyd Quartet presenteranno il proprio tributo alla band guidata da Syd Barrett. Il progetto "Pink Floyd Live at Pompeii & 1972", nello specifico, ripercorre gli anni della band dal 1967 al 1972. I brani selezionati saranno riproposti fedelmente, utilizzando strumentazioni vintage, con effetti analogici, amplificatori e gong, che accompagneranno il pubblico nelle atmosfere dei primi, psichedelici concerti floydiani. Sul palco Alberto Volpi (basso, voce e gong), Filippo Salomoni (chitarra e voce), Flavio Camorani (batteria) e Paolo Bonori (hammond e tastiere); tra i brani Astronomy Dominé, Careful with that axe Eugene, Atom Heart Mother, Echoes, Set controls for the heart of the sun. Il concerto sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria presso il Music Store dell'Atlante Shopping Center.