Exhibition Italian Food and Tourism riapre in presenza a Venezia

Attualità

Nazionale

| 13:06 - 27 Agosto 2021

Il cibo italiano.

L'Esposizione Fiet “Exhibition Italian Food and Tourism” è una delle primissime manifestazioni fieristiche ed espositive che aprono ai visitatori in presenza e non poteva che tenersi a Venezia, storica Regina dei commerci, come perfetto luogo di interscambio e di relazioni fra i mondi del Turismo e della Ristorazione.



Negli altrettanto storici saloni dell'Hotel Monaco & Grand Canal l'esposizione dal 24 al 27 Ottobre 2021, opportunamente “aperta al pubblico”, promuoverà la ricchezza Italiana fatta di Eccellenze e Micro Territori che sanno esprimere in termini di Food e di qualità il massimo di quanto sia a disposizione degli articolati mondi del Turismo e della Ristorazione.



Il cibo italiano è un elemento imprescindibile e fondamentale dell'”Esperienza Italia”: al Fiet non si parlerà solo di materie prime per quanto selezionate ed elaborate o di gusti e tendenze agroalimentari, ma il focus è sul racconto dei protagonisti del settore alimentare dei propri prodotti, della ricchezza e della tradizione, delle eccellenze e varietà. Una filiera che trova sbocco appunto nel settore turistico che fa da cassa di risonanza alle eccellenze alimentari: da un lato le agri-food excellences e dall'altro il Tourism excellences, l’Agri-Food Excellences e l’Italian Tourism Excellences.



Oltre alla presenza di Regioni, Comuni, Unione dei Comuni… in rappresentanza dei Micro Territori Italiani, i buyer ed i player dei settori troveranno in esposizione i Gal (agenzie pubblico/private per la promozione e lo sviluppo dei Territori), i consorzi Turistici, quelli Agroalimentari, le aziende produttrici e le aziende Cooperative.



Occupando il salone storico del Ridotto all'interno dell'Hotel Monaco e tutte le sale del piano, teatro centenario di incontri e trattative, nonché ambasciata di Francia nel 1500, e casa da Gioco nel 1600, l'esposizione è collocata a pochi passi dal cuore pulsante della città, la Piazza San Marco e, peraltro raggiungibile anche con i mezzi pubblici alla fermata di Calle Vallaresso a San Marco.



Fiet è un evento Internazionale ed ospiterà Visitatori e Buyer provenienti da tutto il Mondo ed in particolare dalla Russia, dall’Inghilterra e dalle Regioni Europee confinati e non sarà solo visitabile in presenza, ma anche sulla piattaforma web E-Marketplace: www.cks.world, per poter consentire alla rete di cogliere le opportunità che gli Espositori di Fiet proporranno. Chiunque ha necessità di avere info commerciali od altro, può visitare il sito ufficiale www.fiet.world.