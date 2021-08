Rimini, 230mila euro per ampliare gli spazi delle primarie Flavia Casadei e Rodari 

Attualità

Primarie Flavia Casadei.

Il Ministero dell’istruzione ha assegnato al Comune di Rimini risorse per circa 230mila euro nell’ambito dei fondi destinati agli enti locali per l’edilizia scolastica in previsione della ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno 2021-2022. Le risorse, finalizzate in particolare a favorire l’ampliamento delle strutture e i lavori di miglioramento degli spazi, consentiranno di intervenire sul due scuole del territorio, le primarie Flavia Casadei e Rodari. Nel primo caso, l’intervento prevede l’aggiunta di un modulo esterno a noleggio, che consentirà di ampliare gli spazi a disposizione dell’attività didattica. È invece di circa 73mila euro il finanziamento per la riqualificazione della vecchia casa del custode della scuola Rodari, uno spazio che sarà attrezzato con biblioteca e altre funzioni, e che sarà utilizzato, oltre che per le attività didattiche, anche come spazio aperto alle famiglie, fuori dall’orario scolastico.