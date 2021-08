Bellaria, tanta emozione nella serata ricordo di Raoul Casadei

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 12:23 - 27 Agosto 2021

Foto Federica Giorgetti.

Il porto canale di Bellaria Igea Marina ieri sera (giovedì 26 agosto) si è acceso di uno spirito di “allegra nostalgia” in memoria di Raoul Casadei e sulle note della POPular Folk Orchestra del figlio Mirko. Così la città ha voluto omaggiare l’intramontabile icona romagnola, il “Re del Liscio”, con una serata musicale a lui dedicata: “Bellaria Igea Marina saluta Raoul Casadei”.



La serata si è svolta nel rispetto delle norme anti covid, in un clima gioioso ed emozionante al tempo stesso, grazie al coinvolgimento che Mirko con la sua Orchestra ha saputo trasmettere al pubblico.



Una commozione condivisa anche dal cantante e tutti gli artisti sul palco, che hanno rinnovato il loro affetto verso Raoul Casadei, dedicando a lui lo spettacolo. La risposta del pubblico è stata bella e intensa: in tanti hanno partecipato allo Spettacolo Live presso Piazzale Capitaneria di porto per ascoltare la musica pop-folk di Mirko che proprio quest’anno, in seguito alla scomparsa del padre, è in tour con lo spettacolo “L’estate di Raoul”. Anche dalla platea il pubblico ha partecipato in coro, cantando le più famose canzoni romagnole e i ritornelli più celebri da “Romagna Capitale”, “Ciao Mare”, “Romagna e Sangiovese” e tanti altri successi, ripercorrendo la carriera discografica della famiglia Casadei dal capostipite Secondo, a Raoul fino a Mirko. Il Primo cittadino Filippo Giorgetti, in apertura dello spettacolo, è stato invitato sul palco direttamente da Mirko Casadei per esprimere i suoi saluti e ringraziamenti all’Orchestra, al pubblico numeroso e alla famiglia Casadei presente in prima fila; un ringraziamento è stato poi rivolto anche a Fondazione Verdeblu, ente organizzatore della serata. Tanti omaggi sono stati espressi nel corso del concerto e non solo a Raoul e alla sua “musica solare” ma anche un pensiero rivolto a Raffaella Carrà e ad un altro mito della terra di Romagna, Marco Pantani.



Commozione, emozione, partecipazione e divertimento: questi sono stati gli ingredienti del successo dello Spettacolo Live di giovedì sera a Bellaria Igea Marina.