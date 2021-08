Novafeltria, al Mulino della Polvere uno spettacolo musicale dedicato a Patti Smith

Eventi

Novafeltria

| 11:34 - 27 Agosto 2021

Angela Malfitano (foto Roberto Serra).

In provincia di Rimini prosegue la programmazione artistica di "Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici dell'Emilia-Romagna", un'iniziativa organizzata da Ater Fondazione, con la Regione Emilia-Romagna e l'associazione "Amici Mulini Storici". Domenica 29 agosto, alle ore 18, Angela Malfitano sarà ospite del Mulino della Polvere di Novafeltria, con lo spettacolo "Patti Smith - un concerto biorock". Si tratta di un coinvolgente reading musicale liberamente tratto dal libro "Just Kids" di Patti Smith, un piccolo gioiello di scrittura e confessione che racconta del suo arrivo nell'effervescente New York di fine anni Sessanta. A New York Patti incontra Robert Mapplethorpe, con il quale intreccia un cammino d'iniziazione, un'amicizia rara e preziosa, un patto esplicito di reciproco sostegno fondato sulla condivisione di sogni e dell'arte.