A Urbino una speciale vetrina allestita con il museo Mateureka di Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 11:30 - 27 Agosto 2021

La vetrina.

E’ stata inaugurata nel centro storico di Urbino, attirando l'attenzione di un folto pubblico, la vetrina sul calcolo meccanico che racconta la storia dei numeri e degli algoritmi. La vetrina è stata realizzata da Digit, start up dell’Università di Urbino, in collaborazione con il Museo Mateureka di Pennabilli; fa parte del progetto “Vetrine attive” per sperimentare modi nuovi per utilizzare le vetrine come strumenti di riqualificazione urbana e comunicazione culturale.



La vetrina presenta 10 modelli di calcolatrici meccaniche, provenienti da Mateureka, e ne illustra le modalità di funzionamento. I passanti possono, utilizzando il proprio cellulare, accedere a video-tutorial e quiz scansionando i Qrcode. Il Museo del Calcolo è presente in contemporanea a Urbino, a Bologna e al Farm Cultural Park di Favara (Sicilia) con proprie esposizioni ed attività culturali che ne fanno un importante “motore” di diffusione della cultura scientifica, come riconosciuto dal prestigioso premio nazionale “Montefeltro” ottenuto e da “Mate in Italy”, sulla matematica in Italia, che ha segnalato Mateureka come sito di eccellenza per la divulgazione matematica.