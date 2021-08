Dal governo quasi 2 milioni di euro per le scuole del riminese

Attualità

Rimini

| 11:22 - 27 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Arrivano contributi statali per le scuole del riminese, da spendere per preparare la ripartenza delle lezioni in presenza e in sicurezza. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio, comunicando che per la provincia di Rimini l'ammontare complessivo delle risorse sarà di 1,9 milioni di euro. "Si tratta di soldi - spiega il parlamentare, componente della Commissione Affari costituzionali alla Camera - che abbiamo stanziato con il decreto sostegni bis, recentemente convertito in legge dal parlamento, per garantire l’avvio dell’anno 2021/2022 in sicurezza. Assieme all'obbligo di green pass e un migliore coordinamento delle politiche di trasporto pubblico locale, queste risorse aggiuntive rispetto ad altre recentemente assegnate, hanno lo scopo di far partire l'anno scolastico in sicurezza e in presenza per tutti, senza distinzioni".



I dirigenti scolastici di ogni istituto potranno spendere le risorse assegnate per comprare di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a favore della didattica per le studentesse e gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, per potenziare gli strumenti digitali, per favorire l’inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa.



I fondi si potranno utilizzare anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l’acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica. Si potranno acquistare strumenti per l’aerazione e quanto ritenuto utile per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti.



LE RISORSE IN ARRIVO



€ 45.389,95 Circolo didattico 6 Rimini



€ 40.435,02 Circolo didattico 1 Santarcangelo



€ 26.271,34 Circolo didattico 2 Santarcangelo



€ 34.185,04 Istituto comprensivo San Giovanni in Marignano



€ 17.848,76 Istituto comprensivo Mondaino



€ 42.599,75 Istituto comprensivo “Ponte sul Marecchia” Verucchio



€ 43.806,58 Istituto comprensivo Cattolica



€ 37.728,32 Istituto comprensivo “Miramare” Rimini



€ 58.096,29 Istituto comprensivo “Marvelli” Rimini



€ 40.950,21 Istituto comprensivo Misano Adriatico



€ 56.516,07 Istituto comprensivo “Valle del Conca” Morciano di Romagna



€ 34.975,94 Istituto comprensivo Coriano



€ 34.597,82 Istituto comprensivo Bellaria



€ 40.272,74 Istituto comprensivo “Battelli” Novafeltria



€ 18.195,37 Istituto comprensivo Pennabilli



€ 43.715,20 Istituto comprensivo “Zavalloni” Riccione



€ 43.653,75 Istituto comprensivo statale 1 Riccione



€ 35.421,80 Istituto comprensivo “Igea”, Bellaria



€ 43.562,37 Istituto comprensivo “XX Settembre” Rimini



€ 44.871,61 Istituto comprensivo “Centro storico” Rimini



€ 55.312,40 Istituto comprensivo “Fermi” Rimini



€ 55.249,38 Istituto comprensivo “Alighieri” Rimini



€ 25.886,92 Istituto comprensivo “Ospedaletto” Coriano



€ 61.669,51 Istituto superiore “Gobetti – De Gasperi” Morciano



€ 58.392,49 Istruzione Secondaria Superiore “Tonino Guerra” Novafeltria



€ 88.033,81 Isis “Einaudi-Molari” Santarcangelo



€ 30.095,06 Istituto secondario di I grado “Franchini” Santarcangelo



€ 26.441,49 Scuola statale istruzione secondaria 1° grado “Bertola” Rimini



€ 20.796,50 Centro provinciale istruzione per adulti



€ 101.463,31 Liceo “Giulio Cesare – Valgimigli” Rimini



€ 44.985,04 Liceo scientifico “Albert Einstein” Rimini



€ 56.741,37 Liceo scientifico e artistico “Serpieri” Rimini



€ 73.614,90 Liceo scientifico e artistico “Volta-Fellini” Riccione



€ 95.136,13 Istituto professionale “Severo Savioli” Riccioni



€ 78.514,68 Istituto alberghiero “Sigismondo Pandolfo Malatesta” Rimini



€ 65.348,29 Istituto Professionale Industria Artigianato “L.B. Alberti” Rimini



€ 47.471,17 Istituto tecnico statale economico “Roberto Valturio” Rimini



€ 118.362,04 Istituto tecnico tecnologico “Belluzzi-Da Vinci” Rimini



€ 48.999,40 Istituto tecnico per il turismo “Marco Polo” Rimini