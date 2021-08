Coriano: ultimo weekend d'agosto con la festa del Sangiovese e con il Trekking

Eventi

| 11:18 - 27 Agosto 2021

Per l’ultimo weekend di agosto Coriano prepara un programma spumeggiante con il Sangiovese Street Festival, l’appuntamento che Pro Loco Coriano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, organizza per conoscere i vini più prestigiosi della provincia di Rimini, in una festa del gusto e dello spettacolo di strada e del wellness, in programma sabato 28 e domenica 29 agosto al Parco dei Cerchi.



Giunto alla 53a edizione, il Sangiovese Street Festival è la festa di bianchi, rossi, bollicine, presentati e abbinati alle prelibatezze del territorio, e di appuntamenti e approfondimenti sulla storia del vino e sui segreti della vinificazione.



Il vino, uno dei prodotti di eccellenza della Romagna e del territorio di Coriano, è un patrimonio, che in ogni vitigno, bottiglia, calice racchiude una storia affascinante e completa. Ma come avvicinarsi alla conoscenza di un prodotto apparentemente così complesso e suggestivo? Ci penserà un’ospite d’eccezione: Laura Cecchini, sommelier ASPI (Associazione della Sommellerie Professionale Italiana) nonché coordinatrice della regione Emilia Romagna.



Durante l’evento, ci saranno aree dedicate vini rossi, bianchi e bollicine, punti food a cura di Pro Loco Coriano, dedicati alla ristorazione tradizionale - che Romagna sarebbe se non si parla di piadina? - e bancarelle di prodotti agroalimentari.



Per i più piccini, aree dedicate ai giochi semplici e coinvolgenti della tradizione.



“Chiudiamo in bellezza un mese che ci ha regalato tanti eventi all’insegna del colore - ha dichiarato Anna Pazzaglia, assessore agli eventi e all’ambiente del Comune di Coriano - Agosto è cominciato con il Rosa della Pink Week, è passato attraverso i colori della musica e del teatro e ora si chiude con l’azzurro della Notte Celeste e il rosso intenso del Sangiovese. Siamo sicuri che Coriano continuerà a far parlare di sé quando si parla di un territorio da vivere in modo sano, entusiasmante e consapevole”.



GLI SPETTACOLI Sabato 28 agosto, a portare tutta la fantasmagoria, la spensieratezza e l’emozione ci penserà il Circo InZir, dalle 19 farà interventi artistici al Parco dei Cerchi per grandi e piccini, per poi proseguire dal palco dell’arena con lo spettacolo di Cabaret alle 21:30.



Domenica 29 invece la parte artistica sarà affidata alla compagnia AGA, cioè Agnese, Gaia e Alessandra, e al loro equilbrismo mozzafiato



L’ingresso sarà gratuito, con Certificazione Verde (Green Pass) necessaria.



IL TREKKING In occasione della Notte Celeste, quella che la Regione Emilia-Romagna dedica ai percorsi termali, in collaborazione con il parco Perle D’Acqua di Riccione, domenica 29 si svolgerà un trekking mattutino, per sentieri e stradine delle colline di Coriano di circa 10 km. Al termine del percorso sosta con colazione contadina: uova sode, pane e vino, prodotti sani e genuini di una terra benevola nei confronti dell’uomo.



L'appuntamento per domenica è a Coriano alle ore 7 (partenza ore 7.30), Centro Giovani, Via Piane 100, Coriano. Occorrente scarpe con fondo scolpito o da trekking, cappello e acqua e prenotazione.



ALTRE INFORMAZIONI Per Sangiovese Street Festival e Trekking, info e prenotazioni: Pro Loco Coriano 0541 656255 oppure 333 8228325. Pro Loco a Coriano è aperto il lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 09:00 alle 12:00.