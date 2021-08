San Giovanni: torna il corso gratuito di ippica per bambini e ragazzi affetti da disabilità

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 10:02 - 27 Agosto 2021



A San Giovanni in Marignano torna per la quarta edizione il corso di “Avvicinamento al cavallo”, ippoterapia per bambini e ragazzi affetti da disabilità.



In prima linea l’associazione Davide Pacassoni, una realtà fondamentale nel territorio per l’impegno verso bambini e ragazzi diversamente abili, il Lions Club Valle del Conca e il Centro Ippico Marignano. Il progetto si propone di utilizzare le preziose proprietà terapeutiche dell’interazione tra cavalli e bambini e ragazzi con disabilità fisica e psichica, offrendo un’occasione di stimolo, evasione e divertimento.



Le attività avranno inizio il 1 settembre ed è necessaria la prenotazione (posti limitati).



"Il corso sarà completamente gratuito per i partecipanti che al momento appartengono a diversi comuni della Provincia a dimostrazione che le iniziative del comune di San Giovanni non pongono frontiere di alcun tipo, ma mirano al benessere di chi vi partecipa", spiega l'amministrazione comunale.



Potranno partecipare circa 20/25 ragazzi che avranno l’occasione di montare a cavallo, pulirlo ed accudirlo.