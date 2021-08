Brucia ancora la terra, a fuoco quasi 4 ettari nell'entroterra

Cronaca

Valmarecchia

| 08:59 - 27 Agosto 2021

Ancora un incendio a devastare il verde dell'entroterra. Ieri pomeriggio (giovedì 26 agosto) l'allarme è scattato a Masrola di Borghi, ai confini con il riminese, intorno alle 14.30. Le fiamme si sono propagate per tre ettari e mezzo di vegetazione, tra arbusti e sterpaglie, attaccando anche il sottobosco. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco da Rimini e dal cesenate, che hanno domato le fiamme in circa tre ore. Altre tre ore sono state necessarie per mettere al sicuro la zona. Le cause dell'incendio, al vaglio dei Carabinieri Forestali, sono ancora ignote. Il forte vento ha alimentato le fiamme e neppure il calo delle temperature è stato sufficiente a prevenire nuovi incendi.