FOTO Rimini Calcio, settebello nell'allenamento congiunto contro il Verucchio

Sport

Rimini

| 07:30 - 27 Agosto 2021

Il Rimini ha sfoggiato una nuova casacca verde con profilature biancorosse.

Sette reti del Rimini contro il Verucchio nell’allenamento congiunto del Romeo Neri a porte chiuse. Primo tempo 2-0, nel secondo cinque le reti del biancorossi con tris di Mencagli. Nel tabellino dei due tempi non figurano Greselin, Tomassini e Arlotti, tutti e tre ai box. Nella prima frazione a segno due volte Gabbianelli, all’11’ su rigore concesso per fallo di Casadei su Haveri. Al 43’ Tonelli serve Gabbianelli che dal limite dell’area supera Caprili con un tiro a girare di sinistro.



Nella ripresa al 6’ su cross di Ferrara colpo di testa vincente del centrale difensivo Cuccato. Un minuto dopo cross di Mencagli e tocco sotto misura di Pecci che insacca. Al 18’ lancio di Lo Duca per Mencagli che realizza un gran goal incrociando sul secondo palo. Al 21’ tiro di Pari, sulla respinta del portiere interviene Mencagli che realizza. Al 46’ incursione di Pecci che dalla linea di fondo serve Mencagli a centro area: piatto e palla nel sacco. Ora nuova amichevole a porte chiuse sabato contro il Russi al Neri (ore 17) e domenica alle 18,30 a porte aperte contro la Nazionale di San Marino.



Intanto martedì alle ore 11 nella sala stampa dello stadio Romeo Neri verrà presentato il nuovo direttore generale Franco Peroni.



Rimini - Verucchio 7-0

Reti: 11’ pt Gabbianelli rig., 43’ pt Gabbianelli, 6’ st Cuccato, 7’ st Pecci, 18’ st Mencagli, 21’ st Mencagli, 46’ st Mencagli



RIMINI 1T (4-3-3): Marietta, Manfroni, Carboni, Tiraferri, Contessa, Isaia, Pari A., Tonelli, Gabbianelli, Haveri, Barbatosta.



RIMINI 2T (4-3-3): Piretro, Lo Duca, Cuccato, Panelli, Mengucci, Aprea, Tanasa, Caldari, Pecci, Mencagli, Ferrara. All. Gaburro.



VERUCCHIO Caprili (31’ st Bianchi), Girometti (1’ st Fabbri P.), Campidelli (19’ st Fabbri S.), Guarino (19’ st Ribezzi), Renzi (1’ st Grossi), Pasini (19’ st Ciccarelli), Casadei, Montanari (19’ st Fabbri L.), Bascioni (19’ st Pari N.), Genghini (1’ st Ricci), Muccioli (1’ st Michilli). All. Nicolini.