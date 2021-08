Tennis, avanza il tabellone di 3° nel torneo Open del Tennis Club Viserba

Sport

Rimini

| 18:46 - 26 Agosto 2021

Entra nel vivo il tabellone di 3° nel memorial “Cristian Cavioli”, il torneo nazionale Open del Tennis Club Viserba. Belle vittorie al 2° turno per il giovane sammarinese (Under 14) Mattia Muraccini, Federico Manfredi, in grande evidenza sui campi di casa, Micael Montinari del Ct Rimini, e Lorenzo Braschi del Ct Casalboni.

2° turno: Mattia Muraccini (3.4)-Tommaso Filippi (3.5) 6-3, 5-7, 10-8, Federico Manfredi (3.5)-Matteo Monti (3.4) 6-0, 6-1, Giovanni Bagnoli (3.5)-Gianluca Vannucci (3.4) 6-2, 6-1, Micael Montinari (3.4)-Innocenzo Varvara (3.5) 6-2, 6-4, Lorenzo Braschi (3.4)-Riccardo Marendon (4.1) 6-2, 6-4, Lorenzo Conti (3.4)-Giovanni Fabiani (4.2) 6-1, 6-1, Leonardo Pacileo (3.3)-Gianluca Corradini (3.5) 6-1, 6-4, Francesco Passerini (3.5)-Nicolò Balducci (3.4) 6-2, 6-1.