Alex Pirone, è un riccionese il baby prodigio del Motocross

Sport

Riccione

| 07:27 - 29 Agosto 2021

Alex Pirone. In gallery Alex con i genitori e con il tecnico Manuel Beconcini.

La Romagna è nota a tutti come terra di motori. E tra i giovani talenti delle due ruote c'è un riccionese di 8 anni, Alex Pirone. La sua è una storia ancora ai primi capitoli, ma già sorprendente per l'incipit: a undici mesi iniziò a camminare in piedi sulla sella di una mini bicicletta, mentre a due anni iniziò veramente a pedalare, divertendosi a superare ostacoli nel parco di Riccione. Sembrava quindi destinato a un futuro da ciclista, seguendo le orme dei genitori, entrambi appassionati di mountain bike. Invece, complici i video del campione di motocross Tony Cairoli, decise di affiancare alla bicicletta la minimoto da cross, un regalo, a cinque anni, degli affezionati nonni. Dai primi giri in campagna ai corsi promossi dalla Fmi nelle Marche con la prima moto, un Greezley Malaguti 50. Viste le sue doti alla guida e su consiglio degli istruttori Fmi, i coniugi Pirone gli regalarono una moto più adeguata alle sue capacità, una Ktm50 monomarcia. Iscritto al Motoclub Cingoli, oggi Alex guida una Ktm 65-27 a marce e ha iniziato a correre le prime gare. E' primo, a due gare dalla fine, nel campionato regionale Marche, categoria Debuttanti 65 sx, collezionando due prestigiose doppiette ai crossodromi di Fratte e Cingoli. Uscendo dalle Marche, ha conquistato due secondi posti in gara 1 e 2 a Ponte Egola, per il Campionato Mx Fmi Regionale Toscana. Si è cimentato inoltre nel campionato Italiano Junior nazionale, partecipando alla gara al crossodromo di Cremona, posizionandosi 27esimo in gara 1 e 22esimo in gara 2. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: a fine giugno infatti è stato ingaggiato dal team toscano Mb82 MxSchool, capitanato da Manuel Beconcini, ex pilota del Mondiale Motocross. La strada da percorrere è ancora tanta, ma Alex ha già saputo stupire.



IL CANALE VIDEO di Alex Pirone