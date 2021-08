Novafeltria: chiusa per lavori per tre giorni la strada provinciale 107

Attualità

Novafeltria

| 15:46 - 26 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Al fine di permettere l’esecuzione dello scavo in sotterraneo per la posa della condotta SNAM, dalle ore 15 di oggi (giovedì 26 agosto) e per tre giorni, la SP 107 Palazzo Cà-Migliore è chiusa per tutti i veicoli in prossimità del ponte sul fiume Marecchia (nel Comune di Maiolo), a scopo precauzionale.



I lavori, nel tratto fuori dal centro abitato al km 2+800 in prossimità del ponte sul fiume Marecchia e il Km 3+000, rientrano nell’ambito di quelli di rifacimento del metanodotto Rimini-Sansepolcro.