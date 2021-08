Moto: l'ex Yamaha Vinales a Misano per due giorni di test

Sport

Misano Adriatico

| 14:56 - 26 Agosto 2021

Maverick Vinales su Yamaha (foto da Rai Sport).

L'ex pilota Yamaha Maverick Vinales sarà impegnato in due giorni di test in sella alla Aprilia Rs-Gp sul circuito di Misano Adriatico. La prima presa di contatto fra lo spagnolo, reduce dalla burrascosa interruzione del rapporto con la casa giapponese, ed il team italiano di MotoGp è prevista il 31 agosto e il primo settembre. "Inizia quindi - comunica Aprilia - il percorso di inserimento di Maverick nella nuova struttura che lo accompagnerà per tutta la stagione 2022, un avvicinamento graduale al miglior affiatamento essenziale in un campionato straordinario come la moderna MotoGp". "Dopo il grande lavoro - commenta Romano Albesiano, direttore tecnico di Aprilia Racing - portato in pista dal reparto corse negli ultimi due anni, aggiungiamo l'ennesimo tassello al percorso di crescita che stiamo intraprendendo con risultati incoraggianti. Chiaramente il primo approccio prevede una fase di adattamento molto pratica, a livello di ergonomia e di preferenze che sappiamo variare per ogni pilota. Ma sono certo che il talento e la velocità di Maverick emergeranno fin da subito e non vedo l'ora di iniziare a lavorare insieme".