Nuovo centro commerciale a Misano, si riaccende la polemica

Attualità

Misano Adriatico

| 14:51 - 26 Agosto 2021

Henrich Nobili Presidente CNA Misano e Daniela Angelini Responsabile CNA Misano.

Cna Misano, per voce del presidente Henrich Nobili, ribadisce la sua contrarietà al centro commerciale che in area Bandieri occuperà 25.000 metri quadrati con 8 negozi monomarca. Un progetto che l'amministrazione comunale è intenzionata a portare a termine e che trova l'ostilità dei commercianti di Cna, che parlano di "programmazione urbanistica datata e risalente ad oltre un decennio fa", essendo basato "tutto l’interesse pubblico sullo scambio fra nuova edificazione ed opere pubbliche". Nel dettaglio, "la realizzazione del prolungamento di via Del Carro a Misano, collegandola con la parte a mare della ferrovia, anche se necessaria, deve trovare altri canali di finanziamento e non può essere il motivo per costruire decine di migliaia di metri quadrati di commerciale che non rappresenterebbero alcuna attrattiva per il territorio, ma solo un cambiamento nelle abitudini dei consumatori a danno delle attività di vicinato di Misano e dei Comuni limitrofi". Il nuovo centro commerciale, attacca Cna Misano, è contrario agli indirizzi della regione Emilia Romagna sul consumo del suolo e il suo arrivo costituirebbe un grande danno per il commercio locale.