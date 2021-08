Rubano soldi, superalcolici e cibo in un locale del lungomare Tintori: arrestati

Cronaca

Rimini

| 14:17 - 26 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Per il furto in un locale del lungomare Tintori di Rimini, due nordafricani sono stati arrestati nella notte tra mercoledì e giovedì (25-26 agosto). Una pattuglia di poliziotti, durante il consueto servizio di pattugliamento, ha visto un uomo sbracciarsi al centro della strada, intento a dare l'allarme e a chiedere aiuto, e due giovani in fuga. Bloccati, quest'ultimi avevano da poco gettato tra le siepi ciò che avevano rubato nella zona bar del locale: generi alimentari, superalcolici e anche il denaro contenuto nel registratore di cassa. Si erano introdotti nel locale forzando la serratura della porta di ingresso, dopo aver scavalcato la recinzione. I due, un 29enne magrebino e un 32enne tunisino, sono risultati irregolari sul territorio italiano e dovranno rispondere dell'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.