Riccione, nuovo asfalto in viale Portofino nei pressi della scuola Annika Brandi

Attualità

Riccione

| 13:49 - 26 Agosto 2021



A Riccione sono iniziati ieri (mercoledì 25 agosto) i lavori di manutenzione straordinaria affidati a Geat per il rifacimento dell'asfalto di viale Portofino (tra rotatoria incrocio via Liguria e depuratore), in coincidenza dell'ingresso della scuola Annika Brandi dove è stato predisposto un attraversamento pedonale protetto. "L'intervento sul viale Portofino rientra negli oltre 50 interventi di asfaltatura previsti nel 2021 dal piano manutenzione straordinario strade, approvato dalla Giunta Comunale che ha stanziato anche per quest'anno, come nei precedenti, un milione e 712 mila euro", evidenzia l'amministrazione comunale in una nota.



Per quanto riguarda la viabilità, il traffico è stato parzialmente deviato sulla Statale in direzione Nord. I lavori dureranno una settimana.