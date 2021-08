Nuova scuola di Canonica, due imprese in lizza per completare i lavori

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:48 - 26 Agosto 2021

Rendering scuola.



L'impresa Edil Rental Group di FAno e il Consorzio tra le cooperative di produzione e lavoro ConsCoop di Forlì, per la consorziata esecutrice Formula Servizi società cooperative, sono i due candidati al bando per il completamento della scuola dell'infanzia di Canonica. Si sono chiusi ieri (mercoledì 25 agosto) alle 13 i termini del bando. L'iter amministrativo per l'affidamento proseguirà con la nomina della Commissione giudicatrice e la valutazione delle offerte tecniche presentate dai candidati.



La modalità di scelta dell’impresa contraente sarà quella dell’individuazione e valutazione delle proposte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 80 punti all’offerta tecnica e di 20 punti a quella economica.



L’appalto, dell’importo di 1.206.644,57 euro compresi gli oneri per la sicurezza, prevede l'esecuzione di tutte le opere che devono ancora essere realizzate: a questo fine tutti i documenti di progetto sono stati aggiornati allo stato attuale della situazione.



L'intervento dovrà essere completato in 270 giorni dalla data di consegna dei lavori che, spiega l'amministrazione comunale, saranno consegnanti in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, nel rispetto di quanto stabilito dalle normative.