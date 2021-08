Santarcangelo, donata al comune la speciale vernice anti Covid19

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:40 - 26 Agosto 2021

Fabrizio Moretti e il vicesindaco Pamela Fussi.



Ieri mattina (mercoledì 25 agosto) presso il Centro operativo intercomunale di Protezione civile, il vicesindaco Pamela Fussi ha incontrato Fabrizio Moretti, Ceo dell’azienda Colorificio MP, che ha donato al Comune 10 litri dell’innovativa vernice “Purifica+”.



Il prodotto, sviluppato in collaborazione con il Tecnopolo di Rimini (Università degli Studi di Bologna) e testato presso il laboratorio Virology Research Services di Londra, abbatte la carica virale e batterica delle superfici, con l’obiettivo tra l’altro di ridurre possibili contagi di Covid-19 da contatto. La vernice attiva le sue proprietà al contatto con la luce, anche artificiale, tramite il processo chimico della fotocatalisi.



“Ringraziamo Colorificio MP per questa donazione – dichiara il vicesindaco Fussi – che testimonia una particolare attenzione per la comunità e il territorio, oltre che per la salute. Viste le sue particolari proprietà, la vernice sarà utilizzata per ritinteggiare un luogo ad alta presenza di pubblico, come una scuola, un istituto culturale o alcuni locali del Municipio”.