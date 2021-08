Elezioni Pennabilli: si candida Cristina Ferri, con lei il giovane Luca Sartini

Attualità

Pennabilli

13:17 - 26 Agosto 2021

Cristina Ferri e Luca Sartini.



Per la prima volta nella storia del Comune di Pennabilli si presenta una donna come candidata sindaco: si tratta di Cristina Ferri, docente, consigliere comunale uscente, già assessore del Comune di Pennabilli e Presidente del consiglio dell’Unione di Comuni Valmarecchia.



Al suo fianco un giovane di 25 anni, Luca Sartini, neo-laureato in lingue straniere, ben determinato ad impegnarsi in politica per la propria comunità.



"I candidati si presentano a guida della lista civica Orizzonte Comune che sarà composta da un gruppo di persone volenterose disposte a mettere a disposizione le loro conoscenze e competenze per la gestione del bene comune, e che presto verrà presentata pubblicamente", spiega una nota.



Il primo grande intento è quello di fare riemergere Pennabilli quale protagonista dello sviluppo territoriale della Valmarecchia e del Montefeltro, in una dimensione collaborativa in grado di intercettare risorse e opportunità, mettendole a sistema per realizzare progetti integrando competenze e partecipazione dei cittadini.



Il candidato Cristiana Ferri dichiara: “Ho deciso di candidarmi a Sindaca del Comune di Pennabilli principalmente perché penso che le persone abbiano il diritto di poter scegliere, tra diverse proposte, chi si prenderà cura del proprio territorio nei prossimi cinque anni. L’esercizio al voto è un dovere civico e in quanto tale va promosso e stimolato, sempre. È una scelta tutt’altro che semplice per tanti motivi, ma ho accettato questa sfida perché ritengo sia giusto provare a costruire una visione di futuro partendo da chi il territorio lo vive, con un approccio che si basi soprattutto sulla condivisione e la partecipazione di tutti i cittadini. In particolare, da docente, credo nell’importanza della formazione e del coinvolgimento di giovani che amano il nostro territorio, con lo scopo di fornire loro gli strumenti per prendersene cura, creando le condizioni per poterci rimanere in futuro. Per questo ho scelto di avere al mio fianco in questa avventura un giovane come Luca Sartini.”



Queste invece le parole di Luca Sartini: “Nutro da sempre un profondo legame nei confronti della mia Pennabilli, microcosmo traboccante di luminosi pianeti umani fatti di passioni e di speranze altissime. La mia candidatura a vicesindaco risponde ad un preciso richiamo, in primis verso quell’autentico significato del termine politica, che coincide, per me, con la capacità di intravedere e di incrociare le possibili linee di sviluppo di un paese facendosi carico delle necessità di chi il paese lo fa: le persone. Di più, il mio “sì” vuole anche essere un riferimento stabile per quelli che abiteranno il paese di domani: i giovani. Nel corso della precedente sessione elettorale ho provato a dare il mio contributo in tale senso ma il progetto si è rivelato differente dalle mie aspettative. Oggi, nell’incontro con Cristina, ho ritrovato la volontà di porre al centro dei processi decisionali i giovani e tutti coloro che hanno scelto di fare parte di questa comunità”.



Nei prossimi giorni verrà presentata la compagine e completato il programma, "perché le persone sono importanti, ma cosa si intende fare e in quale modo lo è ancor di più".



BIOGRAFIE



Cristina Ferri, 55 anni, nata a Imola e residente a Maciano, due figlie, arrivata a Pennabilli per motivi di lavoro nel 1987, laureata in Economia del Turismo presso l’Università degli Studi di Bologna, docente.



Luca Sartini, 25 anni, residente a Pennabilli, laureato in Lingue e Culture straniere nel novembre 2019 (110/110L) prossimo alla conclusione della specializzazione magistrale in formazione linguistica (lingua inglese e francese) presso l’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”.