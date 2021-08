Festa in spiaggia, assembramenti tra giovani: interviene la Polizia Municipale

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:12 - 26 Agosto 2021

Nei giorni scorsi la polizia municipale di Bellaria Igea Marina è intervenuta di notte nella spiaggia in zona Cagnona, a seguito di segnalazioni su assembramenti di giovani e musica ad alto volume. Qui sono stati trovati venti ragazzi che sono stati fatti allontanare. Ma due ventenni, uno di Bellaria e l'altro un turista lombardo, sono stati sorpresi a consumare stupefacenti, e quindi segnalati in Prefettura. Guai anche per un uomo che è solito esibirsi come artista di strada. E' stato infatti denunciato per l'ipotesi di reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, avendo fornito false generalità a un controllo avvenuto giorni fa.