Tuffi proibiti nel porto canale di Bellaria, tre adolescenti sanzionati di 200 euro

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:08 - 26 Agosto 2021

Porto Canale di Bellaria Igea Marina, veduta notturna (dalla pagina del comune).

Stop ai tuffi in acqua dal porto canale di Bellaria Igea Marina. Come evidenziato dal Primo Luogotenente della Guardia Costiera locale, Giuseppe Giliberti, i tuffi sono espressamente vietati nelle acque del porto canale, a causa dei grandi pericoli per chi finisce in acqua a pochi metri dalle eliche delle imbarcazioni. Così nei giorni scorsi sono stati intensificati i controlli, con la collaborazione della polizia municipale, che hanno portato a una sanzione di 200 euro a tre adolescenti, turisti provenienti dal Nord Italia.