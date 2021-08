Misano, weekend con basket freestyle e schiacciate da Guinness dei primati

Sport

Misano Adriatico

| 12:59 - 26 Agosto 2021



Schiacciate volanti, spettacolo di acrobatica a canestro e free style saranno i protagonisti sabato 28 agosto a Misano (piazza Repubblica, ore 21) dello show da Guinness dei Primati della crew Dunk Italy.



Lo spettacolo rientra nel cartellone di Misano Basketball Village, il progetto sportivo e d’intrattenimento dedicato allo sport e alla pallacanestro a cura di Misano Pirates, che ha trasformato Misano in un grande playground all’aria aperta dell’estate 2021.



Dopo gli appuntamenti di luglio con le Finali regionali di basket 3x3 FIP, cui hanno partecipato 96 fra le migliori squadre dell’Emilia-Romagna Under 14, 16 e 18 maschili e femminili, e il talk show con tre grandi campioni della storia della pallacanestro italiana, Walter Magnifico, Marco Bonamico e Renzo Vecchiato, Misano ospita un altro appuntamento dedicato al mondo della palla a spicchi con uno spettacolo unico e d’alto impatto.



A introdurre la serata, che racconta la pallacanestro nei sui aspetti più spettacolari e scenografici, sabato 28 alle ore 21:15 in piazza Repubblica, le incursioni di basket ritmico a cura delle coreografe Eleonora Gennari e Valeria Fiorini di Club Alieno che, insieme ai giovanissimi atleti di Misano Pirates, presentano uno spettacolo unico sperimentale che unisce i movimenti del basket in una cornice ritmica coreografica. A seguire le danzatrici di Club Alieno accompagnano il pubblico, attraverso un’incursione di danza urbana, nel cuore della performance acrobatica di Dunk Italy Show. A condurre la serata Chicco Giuliani di Radio Deejay che ha dato voce agli spettacoli del progetto Misano Basketball Village. Lo show è accompagnato dal dj set di Helena Bujor.



I Dunk Italy sono attualmente detentori di quattro Guinness World Record legati al mondo del basket free style, ultimo dei quali il record per la schiacciata con il salto mortale avanti dalla maggior distanza ( 8,10 metri) raggiunto in diretta televisiva a La notte dei record. La crew lavora da oltre dieci anni con i migliori eventi sportivi nazionali e internazionali collaborando con Eurobasket, FIBA Coppa del Mondo, Lega Nazionale Pallacanestro, Federazione Italiana Pallacanestro oltre a importanti brand di fama mondiale.



Il weekend di Misano Basketball Village prosegue domenica 29 agosto con il divertente appuntamento del Beach Basket alla Spiaggia 25 a partire dalle ore 16. Il Beach Basket, presentato per la prima volta da Misano Pirates otto anni fa, è una versione divertente del basket giocato sulla spiaggia con passaggi, tiri e canestro e qualche tuffo sulla sabbia. Il torneo è riservato a ragazzi e ragazze dei 5 ai 14 anni.



Le iniziative sono a ingresso libero con posti limitati nel rispetto delle norme anti-Covid e con Green Pass (non è necessario per bambini under 12). Per info: 3281252979 – 3397423616 e misanobasketballvillage.it



I prossimi appuntamenti di Misano Basketball Village: il Torneo di Minibasket e l’iniziativa di sensibilizzazione a sani stili di vita e alla nutrizione a cura di AUSL Romagna-Distretto di Riccione (25 e 26 settembre) e il Torneo di Basket in Rosa (10 ottobre).