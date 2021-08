Massaggiatrici abusive a Marina centro, lo sfogo di una lettrice

Attualità

Rimini

| 09:38 - 26 Agosto 2021

Massaggiatrice abusiva sulla spiaggia di Rimini.

I venditori abusivi continuano a disturbare, la segnalazione inviata alla nostra redazione nelle ultime ore. "Non ci sarà mai sicurezza a Rimini. Non ci sono presidi. Ieri 25ago ore 15.40, chiamo la polizia municipale per segnalare la massaggiatrice abusiva a Marina Centro. Mi rispondono che non hanno nessuno da mandare sul posto, dicono di provare con la capitaneria.. anche con loro un nulla di fatto perché raccolgono solo la segnalazione ma non intervengono. La turista tedesca intanto si gode il massaggio, oggi farà lo stesso.. Nel lettino accanto un'altra turista acquista una collana da un altro venditore. In spiaggia siamo in balia di venditori abusivi, rapinatori e malviventi. Per non parlare di chi getta a terra i mozziconi (è vietato fumare sulla battigia) ma tutto è concesso."