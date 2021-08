Diciotto ragazzi del Merlara in volo grazie al Rotary Club Rimini

Attualità

Savignano sul rubicone

| 09:22 - 26 Agosto 2021

I ragazzi della comunità Merlara di Savignano in volo coi soci del Rotary Rimini.

Diciotto ragazzi della comunità socio educativa ‘A. Merlara’ di Savignano sul Rubicone hanno vissuto un’esperienza che sarà difficile dimenticare, grazie all’iniziativa voluta dal Rotary Club Rimini Riviera insieme ai piloti e gli aeroplani della Eagles Aviation Academy e dell’Aero Club di Fano.



Ai ragazzi è stata infatti offerta l’opportunità di volare e di passare una giornata in allegria, pranzando insieme a istruttori e soci del Rotary. Tre gli aeroplani a disposizione, coordinati dal Presidente del Rotary Club Rimini Riviera, Marco Alessandrini, per tanti anni pilota di aerei militari e civili.



L’Istituto Maestre Pie dell’Addolorata opera a Savignano sul Rubicone dal 1851 ed è fortemente radicato nel tessuto socio-educativo del territorio con numerosi servizi (comunità educativa residenziale “Angelica Merlara”, Comunità per mamme con bambini e gestanti “Casa di Miriam”, appartamenti per neo maggiorenni,) tutti nati sulla base del Carisma educativo della fondatrice M. Elisabetta Renzi rivolti ai bambini, giovani e famiglie in situazioni di disagio e difficoltà di ogni genere.



L'attività psicologica all'Interno della Comunità Socio-Educativa “A. Merlara”, si svolge a diversi livelli di intervento e dipende dalle caratteristiche del Servizio di appartenenza.



“Abbiamo visto il mondo dall’alto, è stato bellissimo ed emozionante” il commento unanime di ragazzi che nella quotidianità vivono in un luogo d’accoglienza per i minori in particolari condizioni esistenziali e per i quali attualmente non è proponibile la condizione famigliare.



E’ in questo percorso verso la migliore condizione possibile che s’è inserita una giornata che rimarrà scolpita nella loro memoria, quasi come voler lasciare la difficoltà a terra e liberarsi in volo con leggerezza.



“È stato gratificante vederli sorridenti – il commento di Marco Alessandrini – ma in realtà sono loro che hanno regalato a noi una grande soddisfazione e l’occasione di renderci conto quanto nelle piccole cose ci sia spesso l’opportunità per regalare una grande felicità”.